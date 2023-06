Scheidsrechter Edward krijgt stoot in gezicht van topkickbokser: ‘Was een seconde weg’

Kickbokser Alim Nabiyev ontvlucht­te Oekraïne en zoekt nu rechtvaar­dig­heid bij Glory

Glory-kickbokser Alim Nabiyev (28) en zijn familie moesten het leven dat ze in Oekraïne in meer dan twintig jaar opbouwden, noodgedwongen en halsoverkop achter zich laten. Zijn heil vindt hij in kickboksen, maar nadat hij op zeer discutabele wijze de weltergewichttitel aan Endy Semeleer moest laten, vraagt ‘The Professor’ zich openlijk af wanneer Glory hem zijn kans op eerherstel biedt.