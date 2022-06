Toch geen debuut van Dirk Kuyt in boksring na aanstelling bij ADO

Jermell Charlo schrijft bokshisto­rie met wéér een wereldti­tel in het superwel­ter­ge­wicht

De Amerikaanse bokser Jermell Charlo is de onbetwiste wereldkampioen in het superweltergewicht. Hij is de eerste bokser ooit in zijn klasse die de gordels van de vier mondiale bonden in bezit heeft. De 31-jarige Charlo bemachtigde de wereldtitel van de WBO door de Argentijn Brian Castano te verslaan. Hij sloeg hem in de tiende ronde tegen het canvas.

