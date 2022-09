Tyson Fury blaast ‘battle of Britain’ tegen Anthony Joshua af: ‘Vergeet het maar, lafaard!’

met video Leon Edwards shockeert vechtsport­we­reld met knock-out van titelverde­di­ger Kamaru Usman

Leon Edwards heeft tijdens UFC 278 kampioen Kamaru Usman onttroond als titelhouder. Edwards trapte Usman afgelopen nacht knock-out in de vijfde ronde, tijdens het event in de Vivint Arena in Salt Lake City.

21 augustus