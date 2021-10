Tyson Fury slaat Deontay Wilder knock-out en behoudt WBC-titel

Tyson Fury heeft zijn wereldtitel bij het zwaargewicht in de WBC met succes verdedigd. De 33-jarige Brit sloeg in Las Vegas zijn opponent Deontay Wilder in de elfde ronde knock-out.

Fury nam het voor de derde keer op tegen Wilder. Het eerste gevecht in 2018 eindigde onbeslist, begin vorig jaar veroverde Fury de wereldtitel met een technische knock-out in de zevende ronde.

Deel III tussen Fury en Wilder werd in een met vijftienduizend toeschouwers gevulde T-Mobile Arena opnieuw een waar spektakelstuk. Zo sloeg de Brit zijn opponent uit Amerika al in de derde ronde naar het canvas. Wilder stond op en bracht Fury een ronde later aan het wankelen. Daarin werkte hij Fury tot tweemaal toe naar de grond. Maar uiteindelijk duizelde het Wilder in de elfde ronde na een harde rechtse directe van Fury.

Quote Ik heb altijd gezegd dat ik de beste bokser ter wereld ben en hij is de op één na beste Tyson Fury

,,Het was een geweldig gevecht”, sprak Fury na zijn triomf. ,,Het was een waardige trilogie in de geschiedenis van de sport. Deontay Wilder is een topvechter. Hij heeft me hard laten werken voor mijn geld. Maar ik heb altijd gezegd dat ik de beste bokser ter wereld ben en hij is de op één na beste.”

Op de persconferentie voorafgaand aan het gevecht liepen de onderlinge spanningen zo hoog op, dat de organisatoren besloten af te zien van de gebruikelijke staredown, waarbij de boksers elkaar een tijdje roerloos diep in de ogen aankijken. De organisatie vond dat traditionele persmoment nu niet verantwoord.

,,Je bent een zwakke man, je gaat knock-out”, riep Fury, die een kleurrijk pak droeg vol afbeeldingen van zijn kampioensgordel, op het podium tegen Wilder. ,,Ik zal je erfenis aan flarden scheuren.” De 35-jarige Amerikaan had Fury beschuldigd van valsspelerij in hun eerdere gevecht, iets wat de Brit stellig ontkent. ,,Mannen liegen, vrouwen liegen, maar mijn ogen liegen nooit”, zei Wilder. ,,Ik ken de feiten. Dit gevecht wordt een vergelding.”

Fury werd in Las Vegas uiteindelijk dus de grote winnaar en wil het eigenlijk graag opnemen tegen zijn landgenoot Anthony Joshua, tot voor kort de wereldkampioen bij de zwaargewichten van de WBA, WBO, IBF en IBO. Voorlopig lijkt het het echter niet tot een ‘Battle of Britain’ te komen. Joshua verloor afgelopen maand in Londen van Oleksandr Oesyk en moest al zijn kampioensgordels afstaan aan de Oekraïner.

