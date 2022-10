Tyson Fury verdedigt wereldtitel begin december in stadion Tottenham Hotspur

Glory gunt Badr Hari tijd en plant nieuw gevecht in voor Antonio Plazibat

Stopt-ie of niet? Badr Hari (37) krijgt na zijn verliespartij tegen Alistair Overeem, waarna hij zei een pensioen serieus te overwegen, van kickboksorganisatie Glory de tijd om de balans op te maken. Tegelijkertijd is Glory volop bezig met een nieuw evenement op 19 november in het Duitse Bonn. Zwaargewicht Antonio Plazibat is het uithangbord voor die avond.

19 oktober