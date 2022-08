Van de frontlinie terug naar de ring: Oleksandr Oesyk vecht puur voor de trots van Oekraïne

Het was een frappant gezicht in de perszaal in Djedda. Met een plukje haar als een naaktslak op zijn kaalgeschoren schedel en gekleed in een traditioneel gewaad van Oekraïense strijders trad Oesyk aan bij de staredown. Een schril contrast met de verschijning tegenover hem: Anthony Joshua, die als een soort medewerker van een hippe schoenenwinkel was gehuld in overdreven veel sponsoraccessoires.