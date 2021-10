Verhoeven tegen Ben Saddik is als Ajax tegen PSV, en het staat 1-1

De tien titelgevechten Zo werd Rico Verhoeven ‘The King of Kickboxing’

18 oktober De Glory-zwaargewichttitel winnen is knap. De wereldtitel verdedigen is nog knapper. De wereldtitel vervolgens negen keer succesvol verdedigen is een ongekende prestatie. Rico Verhoeven mag zich al ruim zeven jaar de kampioen van de zwaargewichten noemen, en zaterdag verdedigt hij zijn titel voor de tiende keer. Hoog tijd om eens terug te kijken naar zijn eerste tien gevechten, want het ging allemaal niet zonder slag of stoot.