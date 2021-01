Wie wordt de volgende opponent van Verhoeven? 'Ben Saddik heeft kans gehad, Badr is prima’

Schaduw boven UFC 257 McGregor: ‘Als Khabib blijft weigeren om te vechten, moet zijn titel worden afgepakt’

21 januari Conor McGregor was er vandaag tijdens de persconferentie voorafgaand aan zijn gevecht met Dustin Poirier, zaterdag in Abu Dhabi, duidelijk over. Khabib Nurmagomedov, UFC-kampioen bij de lichtgewichten, moet vechten of zijn titel inleveren. De Rus ging eind vorig jaar met pensioen maar heeft de titel nog in handen.