YouTube-ster slaat ex-profbasketballer knock-out en daagt McGregor uit

Met een knaller van een knock-out maakte Paul in het Staples Center in Los Angeles indruk. De YouTube-ster sloeg voormalige profbasketballer Robinson in slaap. Paul en Robinson stonden net voor Tyson en Jones Jr. in de ring. Voor Robinson was het zijn eerste echte bokswedstrijd. Paul had al eerder in de ring gestaan in januari dit jaar. Hij vocht toen tegen mede YouTuber AnEsonGib (ook bekend als Big Gibber) uit Engeland. Ook deze wedstrijd wist Paul destijds op zijn naam te schrijven.