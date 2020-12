14-jarige zou websites hebben gemaakt waarmee criminelen je bankrekening kunnen plunderen

Politie Veenendaal: niet achter elke vuurpijl aan met oud en nieuw

10 december VEENENDAAL - De politie van Veenendaal gaat met de jaarwisseling niet ‘achter elke vuurpijl’ aanlopen. Dat is niet te doen. ,,Het is heel moeilijk om dat te handhaven", zegt politiechef Henk Wiesenekker. ,,We concentreren ons op het handhaven van de openbare orde.”