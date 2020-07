150 man op feest De Klomp en politiewagen in de fik, maar geen boetes uitgedeeld

Veenendaal dreigt miljoenen mis te lopen in rechtszaak tegen Stedin

13:36 VEENENDAAL -Veenendaal dreigt miljoenen mis te lopen in een juridisch conflict met netbeheerder Stedin. De gemeente wil dat geld via de precariobelasting binnenhalen maar het Gerechtshof heeft Veenendaal vorige maand in het ongelijk gesteld. B en W gaan die uitspraak aanvechten.