16-jarige Veenendaalse overvaller juwelier Kesteren blijft tot rechtszaak in de cel

Brand verwoest vijf appartemen­ten in Veenendaal, bewoner van dak gered

2 mei Bij een felle brand in een appartementencomplex aan de Molenstraat in Veenendaal is grote schade ontstaan. De korte brand brak vanmorgen even na 06.00 uur uit in een van de woonruimtes in het complex en zorgde voor schade bij vijf van de zes appartementen.