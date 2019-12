1600 donaties voor ‘UWV-Jan’ uit Veenendaal: ‘Nooit gedacht dat zoveel mensen mij willen helpen’

,,Dat snap ik niet’’, vertelt de jonge Veenendaler. ,,Want politici krijgen wel allemaal geld, zoals wachtgeld, en ik moet dan mijn bonus inleveren.”



Een lawine aan reacties

Reden voor zijn bewindvoerder Kees den Oudendammer om in de pen te klimmen. Zijn ingezonden brief in de Volkskrant bracht een lawine aan reacties op gang. De Kroon mocht zijn verhaal vertellen in de kranten, op de radio en de televisie waar hij aan tafel zat in de talkshow van Beau van Erven Dorens.



Er werd een inzamelingsactie voor hem opgezet en hij werd overladen met cadeaus. De Kroon wordt al af en toe herkend in Ede waar hij werkt, vertelt hij met een grote glimlach. ,,Enkele vaste klanten spraken me er al op aan en toen ik over het Kuiperplein in Ede liep, vroeg iemand of ik die van tv was.”