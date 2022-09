19-jarige Veenendaler houdt vol dat hij werd aangevallen door 60-jarige

natuur van nabij Blauwe gentianen fonkelen in de nieuwe natuur van de Binnenveld­se Hooilanden

Drie jaar na het afgraven van de Binnenveldse Hooilanden, het natuurgebied tussen Bennekom, Veenendaal en Wageningen, is de bodem bijna helemaal bedekt met groen. Met in het voorjaar roze en geel van echte koekoeksbloem en kruipende boterbloem. En later in het jaar grote kattenstaart en moerasrolklaver.

