190.000 euro gevonden in potkachel en koelcel: Veenendaler en kompaan cel in voor witwassen

Potkachel

De twee mannen liepen tegen de lamp toen de politie in september 2017 binnenviel in een woning aan de Sluisweg in Den Bosch. Agenten vonden grote sommen geld, verstopt in een potkachel en een koelcel. De politie vermoedt dat dat geld -in totaal 189.000 euro- verdiend was met het kweken van hennep.



Elders in de woning werden spullen aangetroffen die gebruikt worden bij het telen van wiet. Van Patrick B. wist de politie dat hij vaker in beeld was geweest met drugszaken. Toen de agenten naar binnenstapten, zagen ze nog net dat B. geld in de potkachel stopte.