24-jarige Veenendaler krijgt werkstraf, maar wordt vrijgesproken van zwaar mishandelen schoonmoeder

Aanvoerder Adnane ontbreekt bij GVVV, DOVO vol vertrouwen naar Odin'59

24 september VEENENDAAL - Is er met de 3-1 bekerzege van afgelopen dinsdag tegen VVOG een loden last van de schouders van GVVV-spelers gevallen, of blijft de hekkensluiter van de tweede divisie aanmodderen? Dat moet zaterdag blijken als de Veenendaalse club Jong Sparta ontvangt.