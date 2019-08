350.000 dominostenen voor recordpoging in Valleihal van Veenendaal

Bewoner voor de rechter na verwoesten eigen apparte­ment in Veenendaal

8:32 VEENENDAAL - Een inwoner van Veenendaal zit al ruim drie maanden in de cel na brand in zijn appartement. De 28-jarige man wordt verdacht van brandstichting aan De Terp en bracht daarmee niet alleen zichzelf maar ook medebewoners en omwonenden in gevaar.