38-jarige Veenendaler krijgt werkstraf voor hennepteelt en verduistering

Lockdown of geen lockdown, het hockeyen gaat gewoon door

13 januari VEENENDAAL - In een gewone winter is het stil op de hockey- en voetbalvelden. Dan wordt er in de zaal getraind. Maar dat kan nu niet. Buiten trainen mogen jongeren tot 18 wel. En dat doen de jonge hockeyers van VMHC Spitsbergen in Veenendaal dan ook volop.