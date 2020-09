44-jarige man uit Veenendaal vast voor roven Henny's collectebus

Veel deuren blijven dicht op Monumenten­dag in de Vallei: niet veel te beleven, wel genoeg te zien

11 september Het is Open Monumentendag. Alleen slaan vanwege het coronavirus vandaag en morgen niet overal in de Vallei de deuren open. In de gemeente Wageningen blijven historische gebouwen deze editie gesloten. We richten het vizier voor een aantal bezoektips op zeven bezienswaardigheden in Ede, Veenendaal, en Rhenen.