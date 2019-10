44 ontslagen bij Veenendaals bedrijf TN Netherlands

VEENENDAAL - Bij het Veenendaalse bedrijf TN Netherlands verdwijnen 44 banen met nog eens 16 banen via natuurlijk verloop. De werknemers hebben in meerderheid ingestemd met een sociaal plan.

Eind september werd duidelijk dat de werkgever een forse reorganisatie wil doorvoeren in het Veenendaals bedrijf dat onder meer lagers en tandwielen vervaardigt. Het betreft 44 gedwongen ontslagen en nog eens 16 arbeidsplaatsen die via natuurlijk verloop verdwijnen.

Ingestemd met sociaal plan

Vrijdag werd gestemd over het resultaat van de onderhandelingen over een goed sociaal plan. Dat resultaat lag dinsdag op tafel. De meerderheid van de werknemers ging akkoord. ,,Daarmee hebben we een belangrijk houvast gecreëerd voor de mensen nu de tegenslag in de automotive-branche heerst”, aldus bestuurder Henk Jongsma van CNV Vakmensen.

Het sociaal plan blijft in deze vorm, nu het ook door de werknemers is aangenomen, twee jaar lang geldig. Het voorziet in een ontslagvergoeding met een correctiefactor 1,8. Wel is er een bovengrens aan de vergoeding. Voor de oudere werknemers, boven de 64 jaar, is een aanvulling op de WW- of IOW-uitkering afgesproken.

Voorrang bij nieuwe vacatures

Werknemers die nu worden ontslagen krijgen voorrang als er onverwacht toch nieuwe vacatures ontstaan.