70.000 euro verduisterd bij voetbalclub DOVO

Ook over hoe het heeft kunnen gebeuren en in welk tijdsbestek, wil De Groot niks zeggen. ,,In verenigingen waar met contant geld wordt gewerkt, loop je dit soort risico's.’’



Volgens hem zijn verschillende maatregelen genomen om fraude in de toekomst te voorkomen. ,,Zo zijn we voor een groot deel op cashless betalen overgegaan en hebben we de structuur binnen de vereniging veranderd. Mensen duidelijke verantwoordelijkheden gegeven.”



In de voetbalkantine staan veel vrijwilligers achter de bar. ,,Er zijn veel mensen betrokken, dat maakt het lastiger dan binnen een bedrijf.”



De voorzitter wil voorkomen dat er met vingers naar mensen wordt gewezen. ,,We laten de politie haar werk doen. Daarna kunnen we er open over zijn.”