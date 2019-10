A12 bij Veenendaal afgesloten door ongeval

Het ongeluk gebeurde rond 08.15 uur. Een van de auto's is door de klap tegen de vangrail beland. De schade aan beide wagens is groot. De inzittenden zijn behandeld in een ambulance, maar hoeven niet naar het ziekenhuis.



Automobilisten moeten tussen Maarsbergen en Veenendaal-West rekening houden met vertraging. Zij worden omgeleid via de af- en oprit.



De twee bestuurders zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Vermoedelijk is er alcohol in het spel.