Achtervolging A12 eindigt in Veenendaal: inzittenden auto springen in het water

VEENENDAAL - Een achtervolging die over de A12 voerde, is dinsdagavond geëindigd rond het Zuiderkruis in Veenendaal. Een auto reed zich vast in een doodlopende straat, waarna de twee inzittenden in het water sprongen.