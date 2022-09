Ada en Wim doen mee aan ‘Ik vertrek XL’, en dat gaat bepaald niet vanzelf: ‘Er is maar één uitkomst van dit verhaal: doorgaan’

DOVO is koploper in derde divisie na klinkende zege op Staphorst

DOVO is voorlopig de verrassing van de derde divisie in het zaterdagvoetbal. De Veenendaalse club, vorig seizoen nog degradatiekandidaat, won zaterdagmiddag met overtuigende cijfers van Staphorst (4-0) en nam daarmee de koppositie over van Urk, dat met 3-0 verloor van ASWH.

