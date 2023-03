Ada-Louise uit Kesteren is pas 19, maar heeft nu al eigen interieurstudio in Veenendaal: ‘Altijd van gedroomd’

Waar generatiegenoten nog studeren of peinzen over hun eerste echte baan, weet de jonge Ada-Louise Huisman al heel goed wat ze wil: ondernemen. Vrijdagmiddag opent de 19-jarige uit Kesteren haar eigen interieurstudio in Veenendaal.

Of ze daarmee de jongste ondernemer van de stad is? ,,Dat weet ik eigenlijk niet. Maar laten we daar voor het gemak maar even van uitgaan”, vertelt ze met een knipoog.

In het bloed

Huisman timmert al enige tijd aan de weg. Het ondernemen zit haar in het bloed, legt ze uit. ,,Bij ons thuis zijn we heel creatief. Mijn vader heeft een eigen bedrijf in merkontwikkeling. Daar heb ik een kijkje in de keuken gekregen. Zo is het ondernemen er bij mij ook ingeslopen.”

Het is ook haar vader die in 2020 Fionora begon, een bedrijf dat zich in eerste instantie focuste op de verkoop van zijden bloemen en kunstplanten. ,,Maar papa kreeg het te druk met zijn eigen zaak. Hij wilde Fionora eigenlijk verkopen. Uiteindelijk heb ik het overgenomen.”

Droom

Daarmee gaat een langgekoesterde wens van Huisman in vervulling. ,,Ik heb er altijd van gedroomd om een eigen bedrijf te hebben.” Ze heeft de zaak inmiddels uitgebreid en is nu ook in te schakelen voor interieurontwerp. Daarmee hoopt ze klanten uit de wijde omtrek te helpen met het inrichten van hun huis of werkplek. ,,Verfje, behangetje, meubels. Eigenlijk kan ik het van a tot z regelen. Ik heb geen personeel in dienst, maar werk veel samen met andere ondernemers.”

Ze is al langere tijd geïnteresseerd in interieur. ,,Als ik een ruimte binnenkom, zie ik meteen voor me hoe die ruimte ingericht kan worden. Ik dacht dat iedereen dat had, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Het is een eigenschap die ik goed kan gebruiken in mijn werk.”

Eigen studio

Sinds vorig jaar huist Huisman met haar bedrijf in een heuse inspiratiestudio aan de Vendelier in Veenendaal. De officiële opening van die studio wordt vrijdagmiddag gedaan door burgemeester Gert-Jan Kats. ,,Eigenlijk had ik nog helemaal niet stilgestaan bij het begin van mijn eigen bedrijf en de verhuizing naar een eigen studio. Dat halen we nu in.”

Zenuwachtig voor de grote opening is Huisman niet. ,,Natuurlijk vind ik het wel spannend, maar ik heb er vooral zin in. Ik heb tot nu toe alleen maar positieve reacties ontvangen en krijg veel steun van vrienden en familie.”

