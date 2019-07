Adviseur Freule-stichting moet toch 4,8 miljoen betalen aan Veenendaal

VEENENDAAL - Henk Keers, een voormalig adviseur van de Stichting Freule Lauta van Aysma, is in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van 4,8 miljoen euro aan de gemeente Veenendaal.

Het hooggerechtshof bevestigde de uitspraak die eerder al door de rechtbank in Den Haag was gedaan. Keers was in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak, naar nu blijkt, tevergeefs.

Veenendaal wil verloren geld terug

Veenendaal probeert al jarenlang geld terug te krijgen van de miljoenen die de gemeente kwijt is geraakt met de zogenaamde Freule-affaire.



De stichting Freule Lauta van Aysma, die in Veenendaal huurappartementen voor ouderen beheerde, verloor in 2002 een bedrag van 9,4 miljoen dollar bij een mislukte belegging in Amerika.



De gemeente stond garant en moest dat geld ophoesten. Sindsdien zijn diverse rechtszaken gevoerd tegen verschillende personen en instanties om dat geld terug te krijgen.'

Niet het volledige bedrag