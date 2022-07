Agenten lenen fiets om scooterrijder op te sporen die zich tijdens achtervolging in park verstopt

Agenten hebben maandagavond een bijzondere achtervolging in Veenendaal afgesloten met een fietstocht. Een 21-jarige scooterrijder is aangehouden, schrijft de politie Veenendaal op social media.

Tijdens een surveillance zagen agenten een paar scooters die opvallend hard over de Rondweg-oost in Veenendaal reden. ‘Gezien hun status als ‘bromfiets’, mochten ze daar ook niet rijden.’

Met hoge snelheden door bebouwde kom

De agenten gaven een stopteken om met de bestuurders in gesprek te gaan, maar die gingen er vandoor. ‘Zo kwam het tot een achtervolging van één van de scooters, waarop we valse kentekenplaten hadden gezien’, schrijf de politie. ‘Met hoge snelheden reden we er door de bebouwde kom achter de scooter aan.’

De bestuurder schudde de agenten af door bij de Surfvijver in Veenendaal een pad met paaltjes in te rijden. Dat pas was door de paaltjes voor de agenten niet te betreden met hun auto. ‘Helaas voor de bestuurder, konden we dit gebied rondom de Surfvijver vrij eenvoudig ‘dicht zetten’ met behulp van andere eenheden. Daardoor kon de scooter het gebied niet ongezien uit.’

Fiets lenen van omstander

De agenten vroegen aan een omstander of ze zijn fiets mochten lenen. ‘In no-time troffen we de scooter én bestuurder aan op zijn verstopplek. Daar gaf de 21-jarige man direct toe dat hij dom was geweest om er vandoor te gaan. Hij werd aangehouden, zodat we konden onderzoeken wat er aan de hand was.’

De politie onderzoekt de herkomst van de scooter en de kentekenplaten. Tot daarover duidelijkheid is, blijft het voertuig op het politiebureau. De bestuurder is maandagavond weer in vrijheid gesteld, ‘maar wel met de nodige bekeuringen voor zijn verkeersgedrag in het vooruitzicht gesteld én een aanzegging voor de cursus ‘educatieve maatregel gedrag’.’