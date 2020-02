Alfred denkt bij elk artikel dat hij in zijn boodschappenmandje stopt aan God

wielrennen Hoe staan onze troeven in het peloton ervoor? ‘Ik wil laten zien dat ik bij de grote jongens hoor’

16 februari Waarom wordt Annemiek van Vleuten elk jaar nog beter? Hoe bereidt Jan-Willem van Schip zich voor op de Olympische Spelen in Tokio? Wordt Lennard Hofstede een grote meneer bij Team Jumbo-Visma? Pakt Martijn Budding zijn tweede kans in het profpeloton en laat Taco van der Hoorn zich zien in het voorjaar? Het wielerseizoen 2020 is begonnen!