Alisa (33) moet van het UWV ineens haar aangepaste bus inleveren: ‘Nu ben ik de dupe van hun fout’

Twee vrouwen leken zo aardig en wilden 'helpen', totdat bleek dat ze stiekem de sieraden van de 86-jarige stalen

20 oktober VEENENDAAL - Een 86-jarige bewoonster van de Rederijkers in Veenendaal is zondag door twee vrouwen beroofd van haar sieraden in haar eigen huis. Het tweetal meldde zich aan de voordeur. Zij pretendeerden coronahelpers te zijn die eenzame mensen bezoeken en bijvoorbeeld boodschappen doen.