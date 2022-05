Amber gunt paarden een beter leven door ze meer vrijheid te geven

Amber Schoone (22) uit Veenendaal, die zichzelf als non-binair persoon identificeert, is daarvan overtuigd. Met diens nieuwe bedrijf Paard in Vrijheid wil die een verschil maken voor paarden en hun welzijn verhogen.



Net als veel andere paardenliefhebbers kwam ook Schoone als jong kind terecht op een manege. Daar leerde die een paard te verzorgen, te rijden en te sturen.



,,Het voelde al snel beperkt. Ik wilde meer weten over paarden. Toen ik dertien was, kreeg ik een verzorgpaard, Scooby Do. Vier jaar later werd ik zijn eigenaar. Niet helemaal de juiste term, want hij was niet mijn bezit. Met Scooby gooide ik het roer om.”