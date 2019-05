Appartement brandt uit in Veenendaal: ‘De brandweer heeft de katten gered die binnen waren’

Video Appartemen­ten en supermarkt in Veenendaal beschadigd na uitslaande brand

9:06 VEENENDAAL - Op het Ronde Erf in Veenendaal woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitslaande brand in het trappenhuis van een appartement waarbij mensen ook begeleid wonen. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.