‘Assepoester van Veenendaal’ ondanks verloren lunchbox spoorloos voor politie

Gevonden dode in gezonken boot is vermiste vrouw uit Veenendaal (35)

De overleden persoon die de politie in een gezonken plezierboot in de rivier de Lek heeft gevonden is het stoffelijk overschot van de 35-jarige Veenendaalse vrouw die al sinds gisteren gezocht werd. Zij en haar gezin werden gisteren met hun boot overvaren door een binnenvaartschip.

7 augustus