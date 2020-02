Auto crasht na achtervolging in Veenendaal

video Cafetaria­hou­der Fen Yang hoort dingdong en staat oog in oog met een overvaller

8 februari VEENENDAAL - Kippenvel krijgt eigenaresse Fen Yang door de overval donderdagavond op cafetaria De Vallei in Veenendaal. Het was de tweede keer in korte tijd dat de snackbar aan de Valleistraat is overvallen. ,,Ik ben heel erg geschrokken.’’