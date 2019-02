Auto die op A73 politiewagens ramde gevonden in Heelsum, twee tieners opgepakt

Politie­hond Biko bijt Edenaar om hevige vechtpar­tij in Veenendaal te stoppen

11:18 VEENENDAAL/ EDE - De politie had in de nacht van zaterdag op zondag de wapenstok en politiehond Biko nodig om een vechtpartij op de Raadhuisstraat in Veenendaal te stoppen. Twee Veenendalers van 21 en 31 en een 35-jarige Edenaar waren slaags geraakt. De Edenaar werd gebeten.