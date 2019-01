Auto gevonden na schietincident in Veenendaal, verdachte nog niet

Huismus glorieus winnaar Nationale Tuinvogel­tel­ling in de Vallei

16:07 EDE - De deelnemers in de Vallei aan de Nationale Tuinvogeltelling hebben het afgelopen weekeinde 3.778 huismussen geteld in hun tuin of op hun balkon. Daarmee was deze vogel verreweg het meest waargenomen. In alle vijf gemeenten scoorde de huismus het hoogst.