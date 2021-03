Auto in brand op oprit woning Veenendaal, ook veel schade aan overkapping en schuur

Leeftijds­dis­cri­mi­na­tie in de sport leidt tot verbazing en teleurstel­ling: ‘Betaal de boete met trots’

27 februari EDE - Senioren mogen vanaf woensdag weer in teamverband in de buitenlucht trainen. Er is alleen wel een restrictie aan verbonden. Wie 27 jaar of ouder is, heeft pech en moet vanaf de zijlijn jaloers toekijken. Zij mogen in tweetallen aan de bak en ook nog eens op 1,5 meter afstand vanwege het coronavirus. Het leeftijdsonderscheid leidt tot gelatenheid én onbegrip. ,,Misschien ga ik wel gewoon meetrainen.’’