Auto raakt te water op A12 bij Veenendaal, afrit tijdelijk dicht

Werkstraf voor onverbeter­lij­ke fietsen­dief uit Ede

4 november VEENENDAAL/EDE - Het stelen van dure fietsen in Ede is de 39-jarige Edwin H. duur komen te staan. De Edenaar is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.