Auto's botsen op elkaar bij ‘kerstborrel-alcoholcontrole’ in Veenendaal

Ontsnapping bij amateurs Faber begint bij PSV met gênante vertoning in KNVB-be­ker

18 december Na het ontslag van Mark van Bommel bij PSV zijn de ogen gericht op interim-trainer Ernest Faber (48). Hij moet van dit troosteloze seizoen nog iets maken. Faber begon vanavond in het bekertoernooi dramatisch met een gênante vertoning tegen de amateurs van GVVV. PSV won pas in de laatste minuut van de verlenging (1-2). ,,Het was bar en boos”, zei Nick Viergever.