Auto slipt van afrit A12 en belandt in het water bij Veenendaal

Veenendaal­se bieb in 2022 op zondag open; museum volgt wellicht

VEENENDAAL - Bezoekers van de openbare bibliotheek in Veenendaal kunnen vanaf volgend jaar ook op zondag terecht in de Cultuurfabriek. ,,Met dank aan de gemeente zijn we vanaf 9 januari tot eind mei elke zondag van 10.00 tot 17.00 uur open”, zegt een verheugde directeur Mieke van Dijk.

30 oktober