Auto vliegt in brand op afrit A12 bij Veenendaal

Blog Slaapstad Veenendaal

15:03 Sinds kort heb ik mijn kind weer thuis wonen. Tijdelijk. En alleen op werkdagen. Niet omdat hij Veenendaal zo mist. Veenendaal is namelijk praktisch. Nog praktischer zou een kamer in Utrecht zijn waar hij de komende maanden stage loopt. Maar kamers zoeken in Utrecht... Odysseus had een makkelijker queeste voor de kiezen.