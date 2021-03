Automobilist rijdt wagen total loss tegen boom

Formule 1-fotograaf Peter fotogra­feer­de bijna 500 grand prixs (en is nog lang niet klaar): ‘Iedereen doet hier eigenlijk zijn hobby’

26 maart VEENENDAAL - Wanneer zondag de vijf rode lichten doven, schieten in Bahrein twintig bloedsnelle auto’s van hun startplek. Het 72ste Formule 1-seizoen is onderweg. 23 races lang, en de Veenendaalse Formule 1-fotograaf Peter van Egmond is erbij. Net als bij bijna 500 grand prixs in de afgelopen decennia.