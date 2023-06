Auto’s botsten hard, drie volwassenen en een kind naar het ziekenhuis

Bomvol stroomnet is groot probleem voor gloednieuw te bouwen sportcom­plex: ‘Bouw stilleggen is geen optie’

Rhenen heeft een groot probleem bij de bouw van het nieuwe zwembad en sportcomplex Gastland. In 2025 zou alles klaar moeten zijn, maar er is tot 2029 niet genoeg stroom om het complex te verwarmen en draaiende te houden. ,,De bouw stilleggen is geen optie, we moeten door.”