Avondklok inspireert Marktplaats-verkopers uit de regio: ‘Geen hond? Hier de oplossing!’

Van de Zandschulp houdt Nederland­se eer hoog

13 januari DOHA - Botic van de Zandschulp maakt in februari zijn debuut in een Grand Slam-toernooi. De Veenendaler nam op het kwalificatietoernooi in Doha met succes de laatste horde en plaatste zich zodoende voor het hoofdtoernooi van de Australian Open in Melbourne.