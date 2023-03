BBB-leider Caroline van der Plas stapt tijdens debat in Veenendaal van podium af: 'Voelde me niet veilig’

Leider van De BoerBurgerBeweging Caroline van der Plas is vrijdagavond tijdens het Nationaal Plattelandsdebat in Veenendaal van het podium gelopen. Na afloop liet ze weten dat ze zich ‘heel erg onveilig heeft gevoeld'. Er zou iets in het publiek zijn gebeurd, maar wat er precies aan de hand was wilde ze niet zeggen.

Van der Plas was vrijdagavond aanwezig bij het Nationaal Plattelandsdebat in de evenementenlocatie De Basiliek in Veenendaal. In de zaal zaten zo'n 600 toeschouwers, waaronder voornamelijk boeren. Het debat werd georganiseerd door boerenbelangenorganisatie Agractie.

Tijdens het debat stapte de BBB-leider ineens zonder uitleg van het podium. Na afloop vertelde ze voor de camera van Hart van Nederland dat ‘het niets te maken had met de boeren in de zaal'. ,,Maar er was iets met iemand die bij niet de boeren hoort en daar heb ik me heel erg onveilig over gevoeld", legt Van der Plas uit.

Bedreigingen

Volgens haar gebeurde er iets in de zaal. ,,Daar ga ik niets over zeggen, maar daardoor dacht ik: ik ga nu van het podium af.” Van der Plas liet eerder deze week al weten vandaag niet naar het boerenprotest in Den Haag te gaan vanwege bedreigingen aan haar adres.

Uit een peiling die I&O Research voor deze site deed blijkt dat BoerBurgerBeweging op een megawinst bij de provinciale verkiezingen lijkt af te stevenen. Als de peiling klopt wordt nieuwkomer BBB woensdag de grootste partij in vijf provincies.

