Beloning van 15.000 euro voor gouden tip beschietingen café Veenendaal

‘Stemmen dwongen moeder Sylvia om haar baby Milan te doden’, OM eist 3 jaar cel en tbs

3 oktober VEENENDAAL/ DRUTEN - Wegens doodslag is tegen de 27-jarige Sylvia R. uit Druten 3 jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden geëist. Het OM is er van overtuigd dat R. op 16 april 2012 in Veenendaal haar negen maanden oude baby Milan heeft gedood.