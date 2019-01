Beperkingen treinverkeer tussen Arnhem en Utrecht voorbij

Video Een kijkje in de kluizen van vuurwerk­ver­ko­per Jaco in Ede

30 december EDE/VEENENDAAL Slechts enkele dagen per jaar zijn vuurwerkwinkels open. In Ede ruilt de familie Van Seventer de meubelzaak in voor drie dagen drukte in hun speciale vuurwerkwinkel. In het hart van Veenendaal is een pop up winkel open, dankzij een leeg pand met een kluis.