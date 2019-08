Beschonken automobilist ramt veegwagen in Veenendaal

Slachtof­fer gewond na gevecht met overval­lers in Veenendaal, politie zoekt verdachten

15 augustus VEENENDAAL - Een persoon is donderdagochtend in Veenendaal gewond geraakt nadat hij in een gevecht was geraakt met overvallers. Er vonden dezelfde ochtend twee overvallen plaats, waarbij een kleine donkerkleurige auto met drie inzittenden was betrokken.