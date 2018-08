Beschoten café twee weken dicht: 'Met sluiting geef je de schutter zijn zin'

Burgemeester Zoon noemt het 'vreselijk treurig' dat hij dit besluit moet nemen. ,,Ik vind het heel vervelend voor de ondernemer en leef met hem mee, maar ik moet ik moet een maatregel nemen om de openbare orde te beschermen. Gelukkig was er niemand in het pand aanwezig.’’



Zoon heeft Tamminga gesproken en heeft hem het besluit persoonlijk toegelicht. Tamminga: ,,Ik snap dat de burgemeester iets moet doen en ik neem hem ook niet kwalijk. Maar door mijn zaak te sluiten, verandert er niets. We zullen toch een keer weer open gaan.’’



Tamminga snapt niet waar de beschietingen vandaan komen. ,,Ik begrijp dat mensen het moeilijk te begrijpen vinden dat ik van niets weet, maar het is echt zo. Ik heb echt geen enkel idee. Ik heb me suf gepiekerd. We waren eindelijk weer op een punt dat we er af en toe niet aan dachten. Nu zitten we er weer middenin.’’