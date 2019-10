Beschoten café Veenendaal komend weekend gesloten

Dit om de rust rondom de horecagelegenheid terug te brengen, laat de gemeente weten in een persbericht. De burgemeester heeft dit besluit genomen in afstemming met de Politie en het Openbaar Ministerie. Eigenaar Sytse Tamminga van Het Dak van de Markt is over deze maatregel geïnformeerd.

Quote Op dit moment is er geen andere oplossing. Burgemeester Gert-Jan Kats

Burgemeester Kats: ,,Ik realiseer me dat deze beslissing impact heeft op de eigenaar van het Dak van de Markt en zijn medewerkers. Op dit moment is er geen andere oplossing. De intentie is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. De veiligheid van onze inwoners gaat boven alles en is onze eerste prioriteit.”

Kats noemt het onacceptabel dat de Veense samenleving hiermee wordt geconfronteerd. ,,En ik begrijp het ook als u hier bezorgd over bent. De politie, het Openbaar Ministerie en ikzelf nemen dit zeer hoog op en doen er alles wat in onze macht ligt om degene(n) die voor deze incidenten verantwoordelijk is/zijn op te sporen. Daarnaast is het onze gezamenlijke taak om de criminaliteit een halt toe te roepen.”

Extra maatregelen van de politie

Politieteamchef Henk Wiesenekker: ,,De Politie heeft de opsporing maximaal opgeschaald en ook het toezicht is geïntensiveerd. Door de extra maatregelen wordt alles op alles gezet om diegene(n) die hiervoor verantwoordelijk zijn op te sporen en aan te houden. In het belang van dit onderzoek en om de opsporingskansen optimaal te houden, kan niet op de aard van de maatregelen worden ingaan.”

Eerder doelwit

Het Dak van de Markt van eigenaar Sytse Tamminga is al vaker het doelwit geweest. In de nacht van dinsdag op woensdag werd ook de ijssalon van zijn broer getroffen met een poging tot brandstichting.

De poging tot brandstichting is een vervolg op de reeks eerdere aanslagen. Die is drie weken geleden opnieuw begonnen. Ze lijken allemaal gericht op ondernemer Sytse Tamminga. Aanvankelijk was café Het Dak van de Markt, waar Tamminga uitbater van is, nog doelwit. Eerst met een molotovcocktail door de ruit, een week later hing er een handgranaat aan de voordeur.