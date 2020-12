Besmettingspiek op de Biblebelt, komt het toch door kerkbezoek? ‘Corona heerst vooral onder de jongeren’

,,Maar niets wijst ons daarop”, zegt dominee Peter Mulder. Hij is verbonden aan grote kerkelijke gemeenschappen in West Betuwe en Neder-Betuwe. ,,Wij hebben zelf de indruk dat de besmettingen ook bij ons van scholen komen. We merken het aan onze jongelui. Ze moeten geregeld een catechisatie-avond afzeggen omdat ze besmet zijn met corona. Zelf annuleren we ook soms catechisatie-avonden, als we merken dat er te veel besmettingen zijn onder jongeren.”